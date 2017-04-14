Победитель I Дивизиона Азербайджана определился за 2 тура до завершения чемпионата

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Завершился 24-й тур I Дивизиона Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на центральном матче встретились команды "Закатала" и "Сабаиль". Стороны завершили встречу, забив по одному голу. Этим, за два тура до завершения чемпионата, "Туран Товуз" стал чемпионом и завоевал путевку в Премьер-лигу как обладатель первой ступени.

Воспользовавшись потерей очков "Закаталой", "Шемкир" разгромил клуб "Энергетик" со счетом 5:1 и возвысился на 5-ю ступень. А на встрече аутсайдеров клуб "Бакылы" обыграл "Геязань" с большой разницей – 4:0.