Победитель Гран-при Азербайджана посетил клуб "Карабах"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшней вечерней тренировке "Карабаха" присутствовал гость.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, гостем команды был последний победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1", пилот "Red Bull" Даниэль Риккардо.

После знакомства, главный тренер Гурбан Гурбанов вручил австралийскому пилоту форму со своим именем. Затем Риккардо подарил главному тренеру свою обувь с автографом.

Побеседовав с футболистами, Риккардо в течение нескольких минут потренировался вместе с командой.