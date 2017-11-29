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    Победитель Гран-при Азербайджана посетил клуб "Карабах"

    Гурбан Гурбанов вручил гостю форму со своим именем

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшней вечерней тренировке "Карабаха" присутствовал гость.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, гостем команды был последний победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1", пилот "Red Bull" Даниэль Риккардо.

    После знакомства, главный тренер Гурбан Гурбанов вручил австралийскому пилоту форму со своим именем. Затем Риккардо подарил главному тренеру свою обувь с автографом.

    Побеседовав с футболистами, Риккардо в течение нескольких минут потренировался вместе с командой.   

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