​Победитель ЧМ по футболу-98 прибыл в Баку

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Победитель Чемпионата мира по футболу-1998 Кристиан Карамбё прибыл в Баку. Как сообщает Report, он принял участие в жеребьевке соревнований по пляжному футболу, которые состоятся в рамках первых Европейских игр Баку-2015.

Жеребьевка состоялась в отеле Fairmont.

Отметим, что Кристиан Карамбё завоевал первенство в составе сборной Франции на ЧМ-1998. Сейчас он является комментатором на одном из телевизионных каналов Франции.