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    ​Победитель ЧМ по футболу-98 прибыл в Баку

    Сейчас он является комментатором на одном из телевизионных каналов Франции

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Победитель Чемпионата мира по футболу-1998 Кристиан Карамбё прибыл в Баку. Как сообщает Report, он принял участие в жеребьевке соревнований по пляжному футболу, которые состоятся в рамках первых Европейских игр Баку-2015.

    Жеребьевка состоялась в отеле Fairmont.

    Отметим, что Кристиан Карамбё завоевал первенство в составе сборной Франции на ЧМ-1998. Сейчас он является комментатором на одном из телевизионных каналов Франции. 

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