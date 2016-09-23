Победитель чемпионата Европы приедет в Баку

https://report.az/storage/news/55213fb7c0e4f9379f616e02e544fa60/04f956a3-7ee7-4b6d-a5c0-81dfa37f9ba1_292.jpg
Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ На церемонии презентации лого Баку, который станет хозяином четырех матчей ЕВРО-2020, примет участие известный бывший футболист Голландии Рууд Гуллит.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, бывший форвард приглашен в качестве специального гостя.
Церемония состоится 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе.
Отметим, что Рууд Гуллит в составе сборной Голландии был победителем ЕВРО-1988.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости