Победитель чемпионата Европы приедет в Баку

Рууд Гуллит приглашен в качестве специального гостя

23 сентября, 2016 16:23

https://report.az/storage/news/55213fb7c0e4f9379f616e02e544fa60/04f956a3-7ee7-4b6d-a5c0-81dfa37f9ba1_292.jpg Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ На церемонии презентации лого Баку, который станет хозяином четырех матчей ЕВРО-2020, примет участие известный бывший футболист Голландии Рууд Гуллит. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, бывший форвард приглашен в качестве специального гостя. Церемония состоится 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе. Отметим, что Рууд Гуллит в составе сборной Голландии был победителем ЕВРО-1988.

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