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    Победитель чемпионата Европы приедет в Баку

    Рууд Гуллит приглашен в качестве специального гостя

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ На церемонии презентации лого Баку, который станет хозяином четырех матчей ЕВРО-2020, примет участие известный бывший футболист Голландии Рууд Гуллит. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, бывший форвард приглашен в качестве специального гостя.

    Церемония состоится 30 сентября на Бакинском олимпийском стадионе. 

    Отметим, что Рууд Гуллит в составе сборной Голландии был победителем ЕВРО-1988. 

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