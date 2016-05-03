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    Победа "Лестера" принесла многомиллионные убытки букмекерам

    Ставка 5000 к одному выиграла впервые в истории футбола

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Победа "Лестера" в Премьер-лиге Англии принесла многомиллионные убытки букмекерам. Как сообщает Report, по данным William Hill, букмекеры потеряли около 15 млн. долларов США, изначально принимая ставки на победу "Лестера" с коэффициентом в 5000. 

    Болельщик из английского Гилфорда поставил 75 фунтов при коэффициенте в 1500 через несколько туров после начала чемпионата и получит 112 500 фунтов выигрыша.

    Ставка 5000 к одному выиграла впервые в истории футбола.

    "Лестер", в прошлом сезоне занявший 14-е место в премьер-лиге, стал чемпионом Англии впервые в истории. Наивысшим достижением клуба в элите английского футбола было второе место в сезоне-1928/29 годов.

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