Победа над "Лудогорцем" стала самой крупной для "Карабаха" на еврокубках

"Карабах" установил новый рекорд, разгромив на выезде болгарский "Лудогорец" со счетом 7:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Карабах" установил новый рекорд, разгромив на выезде болгарский "Лудогорец" со счетом 7:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , агдамский клуб этим результатом добыл свою самую крупную победу в еврокубках.

До этого самая крупная победа "скакунов" на континентальных турнирах была зафиксирована в матчах против "Самтредиа" (Грузия) и "Линкольн" (Гибралтар) - 5:0. Оба матча пришлись на второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Победа над "Лудогорцем" также вошла в историю как самая крупная гостевая победа "Карабаха". До этого команда под руководством Гурбана Гурбанова 13 лет назад в гостях обыграла латвийский клуб "Банга" со счетом 4:0 в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что "Карабах", выбивший "Лудогорец" из борьбы, вышел в плей-офф ЛЧ. Соперником агдамского клуба на этом этапе станет хорватский "Динамо" из Загреба.