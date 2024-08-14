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Победа над "Лудогорцем" стала самой крупной для "Карабаха" на еврокубках

Победа над "Лудогорцем" стала самой крупной для "Карабаха" на еврокубках "Карабах" установил новый рекорд, разгромив на выезде болгарский "Лудогорец" со счетом 7:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
14 августа 2024 г. 05:22
Победа над Лудогорцем стала самой крупной для Карабаха на еврокубках

"Карабах" установил новый рекорд, разгромив на выезде болгарский "Лудогорец" со счетом 7:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский клуб этим результатом добыл свою самую крупную победу в еврокубках.

До этого самая крупная победа "скакунов" на континентальных турнирах была зафиксирована в матчах против "Самтредиа" (Грузия) и "Линкольн" (Гибралтар) - 5:0. Оба матча пришлись на второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Победа над "Лудогорцем" также вошла в историю как самая крупная гостевая победа "Карабаха". До этого команда под руководством Гурбана Гурбанова 13 лет назад в гостях обыграла латвийский клуб "Банга" со счетом 4:0 в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что "Карабах", выбивший "Лудогорец" из борьбы, вышел в плей-офф ЛЧ. Соперником агдамского клуба на этом этапе станет хорватский "Динамо" из Загреба.

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Версия на азербайджанском языке "Ludoqorets"i səfərdə böyük hesabla məğlub edən "Qarabağ" rekorda imza atıb

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