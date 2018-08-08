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    По желанию главного тренера "Трабзонспор" расстается с Рамилем Шейдаевым

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор" расстается с футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Haberts.com, выступление 22-летнего нападающего на учебно-тренировочном сборе не удовлетворило главного тренера команды Унала Карамана. 

    Унал Караман заявил руководству, что молодой игрок не имеет даже шансов находиться на скамье резервных игроков "Трабзонспора" и попросил продать футболиста. На основе решения главного тренера, руководство клуба заявило о намерении расстаться с Рамилем Шейдаевым.  

    Отметим, что принадлежащий по контракту "Трабзонспору" Рамиль Шейдаев на правах аренды прошлый сезон провел в "Карабахе". 

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