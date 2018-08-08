По желанию главного тренера "Трабзонспор" расстается с Рамилем Шейдаевым

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Трабзонспор" расстается с футболистом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Haberts.com, выступление 22-летнего нападающего на учебно-тренировочном сборе не удовлетворило главного тренера команды Унала Карамана.

Унал Караман заявил руководству, что молодой игрок не имеет даже шансов находиться на скамье резервных игроков "Трабзонспора" и попросил продать футболиста. На основе решения главного тренера, руководство клуба заявило о намерении расстаться с Рамилем Шейдаевым.

Отметим, что принадлежащий по контракту "Трабзонспору" Рамиль Шейдаев на правах аренды прошлый сезон провел в "Карабахе".