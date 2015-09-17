​По просьбе "Габалы" сегодня ночью график работы метрополитена будет продлен

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" обратился в Бакинский метрополитен с просьбой предоставить болельщикам возможность воспользоваться услугами метро после игры между клубами "Габала" и ПАОК.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба "Габала", в обращении выражается просьба продлить график работы метрополитена до 01:30.

Обращение было одобрено руководством метрополитена.

За этот шаг "Габала" выражает благодарность Бакинскому метрополитену.

Отметим, что матч между "Габалой" и ПАОК состоится сегодня в 22:00. Вопрос касательно проблемы, которая могла бы возникнуть после матча из-за завершения работы метрополитена, был поднят Информационным агентством Report и получил общественную огласку. Клуб и метрополитен оперативно отреагировали на данный вопрос.