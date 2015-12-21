 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Платини: Решение комитета по этике ФИФА - это маскарад

    Я намерен оспорить его

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение комитета по этике ФИФА, который отстранил его и главу ФИФА Йозефа Блаттера от футбольной деятельности на восемь лет, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Решение комитета по этике ФИФА - это настоящий маскарад. Я намерен оспорить его. Помимо апелляции, которая будет направлена в спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), я намерен подать иск в гражданский суд.

    Я хочу возместить весь тот ущерб, который был нанесен мне в течение последних недель. Сегодня же начинаю этот процесс", - приводит слова Платини AP.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi