Платини: Решение комитета по этике ФИФА - это маскарад

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение комитета по этике ФИФА, который отстранил его и главу ФИФА Йозефа Блаттера от футбольной деятельности на восемь лет, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Решение комитета по этике ФИФА - это настоящий маскарад. Я намерен оспорить его. Помимо апелляции, которая будет направлена в спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), я намерен подать иск в гражданский суд.

Я хочу возместить весь тот ущерб, который был нанесен мне в течение последних недель. Сегодня же начинаю этот процесс", - приводит слова Платини AP.