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Платини: Превратиться из легенды мирового футбола в дьявола очень тяжело

Платини: Превратиться из легенды мирового футбола в дьявола очень тяжело Бывший глава УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение швейцарского суда оправдать его и бывшего президента ФИФА по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг, сообщает Report.
Футбол
9 июля 2022 г. 10:14
Платини: Превратиться из легенды мирового футбола в дьявола очень тяжело

Бывший глава УЕФА Мишель Платини прокомментировал решение швейцарского суда оправдать его и бывшего президента ФИФА по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг, сообщает Report.

"Я хотел выразить радость за всех моих близких, что справедливость наконец восторжествовала после семи лет лжи и манипуляций. Поверьте мне, превратиться из легенды мирового футбола в дьявола очень тяжело, особенно когда это касается вас совершенно несправедливым образом. Я продолжал повторять: моя борьба — это борьба с несправедливостью. Я выиграл первую игру. При этом есть виновные, которые не явились на этот суд. Пусть на меня рассчитывают, мы еще встретимся, потому что я не сдамся и пойду до конца в своём стремлении к истине", — приводит слова Платини The Guardian.

Напомним, Блаттер и Платини обвинялись в мошенничестве. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году.

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Версия на азербайджанском языке Mişel Platini: "Futbol əfsanəsindən şeytana çevrilmək çox ağırdır"

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