​Платини не согласился со своим отстранением и подаёт апелляцию

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Глава УЕФА Мишель Платини заявил, что обжалует своё отстранение от футбольной деятельности.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
8 октября комитет по этике ФИФА запретил выполнять свои обязанности в течение трёх месяцев нескольким спортивным чиновникам.
Среди них президент ФИФА Йозеф Блаттер, руководитель УЕФА и вице-президент ФИФА Мишель Платини, генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.
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