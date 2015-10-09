​Платини не согласился со своим отстранением и подаёт апелляцию

9 октября, 2015 06:10

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Глава УЕФА Мишель Платини заявил, что обжалует своё отстранение от футбольной деятельности. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций. 8 октября комитет по этике ФИФА запретил выполнять свои обязанности в течение трёх месяцев нескольким спортивным чиновникам. Среди них президент ФИФА Йозеф Блаттер, руководитель УЕФА и вице-президент ФИФА Мишель Платини, генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

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