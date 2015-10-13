Платини не предоставил документов о получении выплат от Блаттера

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Глава УЕФА Мишель Платини не предоставил никакого документального подтверждения того, что он получил от главы ФИФА Зеппа Блаттера дополнительные 2 млн. швейцарских франков (2,07 млн. долларов), информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Существует контракт о работе Платини в ФИФА в период с 1998 по 2002 год, за который он получил 1,05 млн. франков.

Комитет ФИФА по этике расследует выплату Платини дополнительных 2 млн. франков в феврале 2011 года по контракту девятилетней давности, о которой, как говорят источники, нет письменных документов.

Блаттер и Платини сказали следователям, что дополнительные выплаты регулировались устным соглашением.

Согласно швейцарскому законодательству, работник не имеет право добиваться выплаты по контракту после пяти лет с момента его истечения.

8 октября комитет ФИФА по этике на 90 дней отстранил Блаттера и Платини от их должностей.

В 2011 году Платини был соперником Блаттера на выборах президента ФИФА, но снял свою кандидатуру и поддержал швейцарца.

Ранее в понедельник стало известно, что ФИФА в рамках расследования дел о коррупции на 90 дней отстранила от работы президента Футбольной ассоциации Таиланда Ворави Макуди.