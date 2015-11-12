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    Платини и Муса Билити не допущены к выборам президента ФИФА

    Пять кандидатов допущены для участия в выборах президента организации

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити не допущен к выборам президента ФИФА. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте организации.

    Таким образом, среди кандидатов, допущенных для участия в выборах президента организации, генсек УЕФА Джанни Инфантино, южноафриканец Токио Сексвале, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, глава Азиатской футбольной конфедерации (AFC) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа. 

    Платини не будет допущен к выборам президента ФИФА, пока с него не будет снято отстранение.

    Выборы нового главы организации должны пройти в феврале 2016 года.

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