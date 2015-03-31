​Писатель Чингиз Абдуллаев стал председателем Наблюдательного совета ФК "Нефтчи"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Чингиз Абдуллаев избран председателем Наблюдательного совета футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщает Report, решение было принято на прошедших сегодня выборах в Наблюдательный совет, которые состоялись в административном здании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На этом посту Ч.Абдуллаев сменит Садыга Садыгова. В Наблюдательном совете клуба представлены Мубариз Зейналов, Самедага Гурбанов, Бахрам Багирзаде, Садыг Садыгов и двое представителей SOCAR.

Отметим, что бывший руководитель "Нефтчи" Садыг Садыгов занимал пост президента клуба с 2009 года. За это время "Нефтчи" трижды становился чемпионом Азербайджана и дважды завоевывал кубок страны. Кроме того, впервые за историю азербайджанского футбола "Нефтчи" завоевал путевку на групповой этап Лиги Европы.