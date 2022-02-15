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Пирло может возглавить аутсайдера Серии А

Пирло может возглавить аутсайдера Серии А Экс-тренер "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить "Салернитану". Официально о назначении должно быть объявлено на этой неделе.
Футбол
15 февраля 2022 г. 00:34
Пирло может возглавить аутсайдера Серии А

Экс-тренер "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить "Салернитану". Официально о назначении должно быть объявлено на этой неделе.

Как передает Report, зарплата специалиста составит 1,8 миллиона евро в год.

На данный момент "Салернитана" занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице серии А, имея в копилке 12 очков.

Напомним, в августе 2020 года Андреа Пирло возглавил "Ювентус", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии, однако впервые за девять лет туринцы не смогли победить в серии А, в Лиге чемпионов команда также выступила неудачно, уступив "Порту" на стадии 1/8 финала.

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Версия на азербайджанском языке Pirlo autsayder komandanın baş məşqçisi olur

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