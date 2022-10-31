О нас

Пиоли продлил контракт с «Миланом» до 2025 года

Пиоли продлил контракт с «Миланом» до 2025 года Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом.
Футбол
31 октября 2022 г. 21:23
Пиоли продлил контракт с «Миланом» до 2025 года

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Прежнее соглашение специалиста было рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в клубе довольны результатами клуба и рассчитывают на продолжение сотрудничества.

Специалист возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под руководством Пиоли клуб в прошлом сезоне стал чемпионом серии А.

В нынешнем сезоне команда после 12 туров набрала 26 очков и занимает третьем место, отставая от лидирующего «Наполи» на 6 очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Milan" baş məşqçisi ilə yeni müqavilə imzalayıb

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi