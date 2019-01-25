Пилот пропавшего самолета с футболистом на борту не имел лицензии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Продолжается расследование пропажи самолёта, на борту которого находился новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Times, в ходе следствия было установлено, что пилот Дэвид Ибботсон, управлявший воздушным судном, не обладал лицензией, необходимой для платных перелётов.

В настоящий момент устанавливается, был ли рейс Салы платным или частным.

Отметим, что вылетевший на частном самолете в Уэльс новичок "Кардифф Сити" 22-летний нападающий Эмилиано Сала не добрался до места назначения. Примерно за полтора часа до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров. 24 января полиция прекратила поиски пропавшего самолета.