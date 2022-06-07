Пилот "Формулы-1": С нетерпением жду состязания в Баку

"Это прекрасная и очень уникальная трасса. На ней длинные, ровные и медленные повороты. С нетерпением жду состязания в Баку".

"Это прекрасная и очень уникальная трасса. На ней длинные, ровные и медленные повороты. С нетерпением жду состязания в Баку".

Как передает Report, об этом сказал пилот команды Haas Кевин Магнуссен, говоря о Гран-при Азербайджана.

30-летний гонщик, в болиде которого установлен мотор Ferrari, заявил, что на длинной и ровной трассе возникнет мало проблем: "Мощность мотора очень важна, у нас хороший мотор".

По мнению датского пилота, в Баку во время соревнования всегда наблюдается большая активность: "Также есть риски, связанные с поднятием желтых флагов или безопасностью автомобилей. Всегда кажется, что на трассе в Баку предоставляется больше возможностей".

Гран-при Азербайджана состоится 10-12 июня.