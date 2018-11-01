ПФЛ сменила стадион домашнего матча "Карабаха" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) ответила на обращение клуба "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, изучив нынешнюю ситуацию, ПФЛ одобрила просьбу команды принять "Сумгайыт" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч состоится 3 ноября в 19:00.

Что касается встречи "Карабах-2" - ЦСКА в IX туре I Дивизиона, ее перенесли с центральной арены на стадион "Azərsun Arena".

Изменили также дату матча. Он назначен не на 2-ое, а на 3-е ноября.

*** 14:27

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Карабах" обратился в Профессиональную футбольную лигу с просьбой заменить арену предстоящего домашнего матча с "Сумгайытом" в X туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщили Report в клубе, агдамский клуб желает провести матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В адресованном официальном письме в качестве причины приводится проблема в системе освещения на "Azərsun Arena", где команда проводит домашние матчи.

Отметим, что предстоящий 3 ноября матч "Карабах" - "Сумгайыт" начнется в 19:00.