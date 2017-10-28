ПФЛ: Переименован клуб, выступающий в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу произошла смена названия одного из клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), теперь Профессиональный спортивный клуб "Интер" будет носить название Профессиональный футбольный клуб "Кешля". "Кешля" представил в связи с этим все документы в ПФЛ.

Отметим, что первый матч под новым названием клуб проведет сегодня против команды "Кяпяз" на "Интер Арена". Матч начнется в 15:00.