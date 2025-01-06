ПФЛ объявила победителей проекта "Гол месяца" за декабрь

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана объявила победителей проекта "Гол месяца" в Премьер-лиге Misli, Первой Лиге и Второй Лиге за декабрь.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана объявила победителей проекта "Гол месяца" в Премьер-лиге Misli, Первой Лиге и Второй Лиге за декабрь.

Как сообщает Report, в Премьер-лиге Misli лучшим признан гол Торала Байрамова, в Первой Лиге - Билала Исмаилова, во Второй Лиге - Видади Джафарова.

Следует отметить, что с прошлого месяца победители определяются не путем голосования на странице организации в соцсети Facebook, а специально отобранной комиссией из 11 человек. В случае равенства голосов окончательное решение принимается в рамках полномочий ПФЛ.

