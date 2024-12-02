ПФЛ объяснила причину отсутствия системы VAR в ряде матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана

17:30

Профессиональная Футбольная Лига (ПФЛ) прояснила ситуацию с отсутствием системы VAR в некоторых матчах 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы организации Сянан Абдуллаев.

Он связал это с нехваткой систем VAR:

"Как известно, матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана пройдут 3-4 декабря. В один день посредством телеканала "CBC Sport" мы можем организовать максимум 2 прямые трансляции, то есть, использовать два VAR-оборудования. После общего обсуждения было решено применить систему VAR только в указанных матчах".

Отметим, что матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана пройдут 3-4 декабря. Система VAR будет применяться только в 4 из 8 матчей этого этапа.