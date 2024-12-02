О нас

ПФЛ объяснила причину отсутствия системы VAR в ряде матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана

ПФЛ объяснила причину отсутствия системы VAR в ряде матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана 17:30
Футбол
2 декабря 2024 г. 17:43
ПФЛ объяснила причину отсутствия системы VAR в ряде матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана

Профессиональная Футбольная Лига (ПФЛ) прояснила ситуацию с отсутствием системы VAR в некоторых матчах 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы организации Сянан Абдуллаев.

Он связал это с нехваткой систем VAR:

"Как известно, матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана пройдут 3-4 декабря. В один день посредством телеканала "CBC Sport" мы можем организовать максимум 2 прямые трансляции, то есть, использовать два VAR-оборудования. После общего обсуждения было решено применить систему VAR только в указанных матчах".

Отметим, что матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана пройдут 3-4 декабря. Система VAR будет применяться только в 4 из 8 матчей этого этапа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PFL Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalının bəzi oyunlarında VAR sisteminin olmamasına aydınlıq gətirib

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi