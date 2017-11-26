ПФЛ изменила даты проведения игр "Карабаха"

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан в групповом раунде Лиги Чемпионов "Карабах" обратился в Профессиональную Футбольную Лигу (ПФЛ).

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, агдамский клуб попросил поменять даты проведения своих матчей в рамках 14-го тура Премьер-лиги и Кубка Азербайджана, чтобы лучше подготовиться к игре с итальянской “Ромой”.

Руководствуясь письмом с согласием клубом, а также тем фактом, что “Карабах” представляет в Европе Азербайджан ПФЛ принял решение провести матч 14-го тура между командами “Карабах” и “Нефтчи” не 2-го, а 1-го декабря. Также игры 1/8 финала кубка Азербайджана:“Карабах” – “Гарадаг Лёкбатан” и “Нефтчи” – “Загатала” перенесены с 29 на 28 ноября.

Отметим, что матч “Рома” - “Карабах” состоится 5-го декабря.