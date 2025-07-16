ПФЛ и АФФА провели интеллектуальный турнир среди спортивных журналистов

ПФЛ и АФФА провели интеллектуальный турнир среди спортивных журналистов

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Азербайджана совместно с АФФА и компания "Misli" организовали интеллектуальное соревнование среди спортивных журналистов, посвященное 22 июля - Дню национальной прессы.

Как сообщает Report, всем представителям СМИ, принявшим участие в турнире, были вручены памятные подарки от АФФА и ПФЛ.

Турнир собрал около 80 представителей медиа. Команды были названы в честь 12 клубов, которые будут выступать в Премьер-лиге Азербайджана в сезоне 2025/2026. Параллельно сотрудники АФФА и ПФЛ принимали участие в турнире вне конкурса.

По итогам соревнований команда "Карван", в составе которой выступал редактор Report Кянан Гасанов, заняла первое место, "Габала" - второе, а "Шамахы" - третье.

В завершение мероприятия команде "Карван" были вручены денежный приз и медали. Обладатели второго и третьего мест также получили денежные призы. Специальные подарки были подготовлены для женщин-участниц турнира. Кроме того, памятные призы получили члены команд "Зиря" и "Нефтчи", которые дали наибольшее количество правильных ответов на вопросы, связанные с АФФА и ПФЛ.