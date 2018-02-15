ПФЛ: "Финальный матч Кубка Азербайджана пройдет не 28 мая"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Будут внесены изменения в датах проведения полуфинальных и финальных игр Кубка Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщил генеральный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Мелик Гасанов. По его словам, 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы и намеченные на тот же день и 18 апреля полуфинальные игры будут перенесены.

Финальный матч пройдет не 28 мая - в день 100-летия со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. М.Гасанов связал это с проведением товарищеской встречи между сборными Азербайджана и Кыргызстана на следующий день после финала. Он отметил, что решение в связи с конкретными датами, с большой вероятностью, будет принято на следующей неделе.

Отметим, что в полуфинале Кубка Азербайджана "Габала" встретится с "Нефтчи", а "Кешля" с "Сумгайытом".