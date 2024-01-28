Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл».
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети X.
Музыкант является давним болельщиком команды из города Сток-он-Трент, в котором он родился.
"Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента - это нечто особенное", - сказал артист.
"Порт Вейл" - английский профессиональный футбольный клуб из района Берзлем в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.