О нас

Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл».
Футбол
28 января 2024 г. 05:17
Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети X.

Музыкант является давним болельщиком команды из города Сток-он-Трент, в котором он родился.

"Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента - это нечто особенное", - сказал артист.

"Порт Вейл" - английский профессиональный футбольный клуб из района Берзлем в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müğənni Robbi Uilyams futbol klubunun prezidenti olub

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi