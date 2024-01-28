Певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба

Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл».

Британский певец Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба «Порт Вейл».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды в социальной сети X.

Музыкант является давним болельщиком команды из города Сток-он-Трент, в котором он родился.

"Моя жизнь необычна и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента - это нечто особенное", - сказал артист.

"Порт Вейл" - английский профессиональный футбольный клуб из района Берзлем в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.