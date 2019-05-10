​Петр Чех завершит карьеру в Баку

Голкипер "Арсенала" Петр Чех подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы с "Валенсией" (4:2). В первой игре команда Унаи Эмери победила испанский клуб со счетом 3:1, передает Report.

"Мне все равно, с кем играть в финале. Мой опыт и знания, как готовиться к решающим матчам, помогут мне компенсировать нехватку игровой практики. Нужно быть готовым всегда. Это важно. Мне понравилось, как мы забили четвертый мяч. В этот момент я подумал: "Мы — в финале!"

Случаются такие моменты, когда ты приходишь домой после хорошего матча и начинаешь размышлять, стоит ли продолжать. Я предпочту уйти на два года раньше того срока, когда сдуюсь окончательно, чем на один год позже. Я мечтал выйти в финал с "Арсеналом", и эта мечта сбылась.

Нужно проявить смелость, хладнокровие и показать лучшую игру в финале. Каждый раунд я проходил с мыслями о том, что это может быть мой последний матч. Рад, что последним станет финал", — сказал Чех в интервью BT Sport.

Напомним, по окончании сезона-2018/19 Петр завершит карьеру игрока. В финале Лиги Европы "Арсенал" сыграет с бывшей командой Чеха "Челси". Матч пройдет 29 мая в Баку.