Петербургский “Зенит” досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Об этом стало известно после поражения московского “Локомотива“ в матче 27-го тура чемпионата России с тульским “Арсеналом“ (0:2). Благодаря успеху “канониров“ сохранился 9-очковый отрыв “Зенита“ от “Локомотива“. При этом “железнодорожники“ не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.

К чемпионскому титулу “Зенит“ привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.

“Зенит“ стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и “Спартаку“ (10). Кроме того, “Зенит“ становился чемпионом СССР в 1984 году.