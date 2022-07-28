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Посол ЕС поздравил футбольный клуб "Карабах"

Посол ЕС поздравил футбольный клуб "Карабах" Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко поздравил футбольный клуб «Карабах»
Футбол
28 июля 2022 г. 11:23
Посол ЕС поздравил футбольный клуб Карабах

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко поздравил футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report, дипломат написал об этом в Twitter:

"Поздравляю "Карабах" с выходом в третий раунд Лиги чемпионов УЕФА. Отличная футбольная игра!",- написал он.

"Карабах" обеспечил себе попадание в группу Лиги конференций УЕФА. Этот азербайджанский футбольный клуб в ответном матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграл вничью с "Цюрихом" и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

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Версия на английском языке Head of EU delegation in Azerbaijan congratulates Qarabag FK
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi “Qarabağ”ı təbrik edib

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