Посол ЕС поздравил футбольный клуб "Карабах"

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко поздравил футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает Report, дипломат написал об этом в Twitter:

"Поздравляю "Карабах" с выходом в третий раунд Лиги чемпионов УЕФА. Отличная футбольная игра!",- написал он.

"Карабах" обеспечил себе попадание в группу Лиги конференций УЕФА. Этот азербайджанский футбольный клуб в ответном матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграл вничью с "Цюрихом" и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.