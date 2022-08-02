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Петер Божик: У "Карабаха" большой опыт в еврокубках

Петер Божик: У "Карабаха" большой опыт в еврокубках "Перед командой стоит очень сложная задача. Потому что у "Карабаха" большой опыт в еврокубках. Соперник играл в групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций".
Футбол
2 августа 2022 г. 23:06
Петер Божик: У Карабаха большой опыт в еврокубках

"Перед командой стоит очень сложная задача. Потому что у "Карабаха" большой опыт в еврокубках. Соперник играл в групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший капитан и главный тренер сборной Венгрии Петер Божик, говоря о первой игре "Ференцвароша" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

61-летний специалист отметил, что будапештский клуб должен показать концентрированную игру в обоих матчах.

"Необходимо максимально адаптироваться к ситуации на поле, в том числе в защите. Но я не волнуюсь, в команде очень много игроков, которые имеют неплохую скорость и могут решить судьбу любой встречи", - сказал он.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Ференцварошем", который состоится 3 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.

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Версия на азербайджанском языке Peter Bojik: "Qarabağ"ın böyük avrokubok təcrübəsi var"

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