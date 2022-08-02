Петер Божик: У "Карабаха" большой опыт в еврокубках

"Перед командой стоит очень сложная задача. Потому что у "Карабаха" большой опыт в еврокубках. Соперник играл в групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций".

"Перед командой стоит очень сложная задача. Потому что у "Карабаха" большой опыт в еврокубках. Соперник играл в групповом этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций".

Как сообщает Report , об этом заявил бывший капитан и главный тренер сборной Венгрии Петер Божик, говоря о первой игре "Ференцвароша" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

61-летний специалист отметил, что будапештский клуб должен показать концентрированную игру в обоих матчах.

"Необходимо максимально адаптироваться к ситуации на поле, в том числе в защите. Но я не волнуюсь, в команде очень много игроков, которые имеют неплохую скорость и могут решить судьбу любой встречи", - сказал он.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Ференцварошем", который состоится 3 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 20:00. Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.