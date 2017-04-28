Первый президент "Туран": До каких пор клубы будут жить за счет АФФА?

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "У нас у всех одна мысль – "Туран Товуз" должен выступать в числе сильных, представить азербайджанский футбол без этой команды невозможно. Но мысли и желания одно, а реальность – другое. Если мы хотим развития азербайджанского футбола, эта команда должна обязательно выступать в Премьер-лиге".

Об этом Report сообщил бывший президент товузкого клуба "Туран" Видади Ахмедов в связи с победой клуба в I Дивизионе и получением пропуска в Премьер-лигу.

По мнению бывшего президента, для выступления "Туран Товуза" в Премьер-лиге требуется минимум 600-700 тыс. манатов. Из них 500 тыс. манатов по требованию лицензирования должно быть для банковской гарантии: "Мы благодарны АФФА за помощь клубам. Она проделала много работы. Жаль, что трудно везде успевать. Со стороны всегда кажется легче. Я сам был в этом деле, знаю, что значит футбольный клуб. Нужны большие средства".

В.Ахмедов заметил, что товузские бизнесмены в частном порядке проделали какую-то работу, но выделил, что совместных работ проведено не было. Он отметил, что сейчас сам не обладает такими возможностями: "В данный момент я могу быть одним из тысячи людей, которые могут содержать команду. Мое самое большое желание, чтобы "Туран Товуз" жил и был представлен в Премьер-лиге Азербайджана. Если проведут собрание и обмен мнениями, возможно добиться результатов".

Бывший руководитель клуба отнесся к вопросу глобально, назвав целесообразным освобождение от налогов бизнесменов, поддерживающих спорт: "Раньше в законодательстве Азербайджана был пункт об освобождении от налога на доход, сейчас не знаю. Если невозможно полностью освободить от налогов, можно дать другие льготы. Нужно обращаться к опыту других стран. До каких пор клубы будут жить за счет АФФА? Нужно внедрять изменения, рассматривать другие варианты. Есть только один выход – обращаться к опыту других стран".

Отметим, что Видади Ахмедов в 1992-2002 гг. был президентом клуба "Туран". Самых серьезных успехов клуб добился под руководством В.Ахмедова. В 1994 году товузская команда победила в чемпионате Азербайджана, в 1995 году – удостоилась серебряной, в 1992 и 1993 гг. – бронзовой медалей.