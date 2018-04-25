Первый полуфинал ЛЧ: "Ливерпуль" разгромил "Рому"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Как сообщает Report, встреча прошла во вторник, 24 апреля, в Ливерпуле и завершилась со счетом 5:2.

В составе хозяев по дублю оформили Мохамед Салах (35-я и 45-я минуты) и Роберто Фирмино (61-я и 68-я), также голом отметился Садио Мане (56-я). «Рома» ответила мячами Эдина Джеко (81-я) и Диего Перотти с пенальти (85-я).

Ответный матч пройдет 2 мая в Риме. Вторую пару полуфиналистов составили испанский "Реал" и немецкая "Бавария".

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».