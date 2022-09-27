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Первую игру в составе "Олимпиакос" Марсело проведет против "Карабаха"

Первую игру в составе "Олимпиакос" Марсело проведет против "Карабаха" Новый трансфер "Олимпиакос" Марсело первую игру в составе греческого представителя может провести против "Карабаха" в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
27 сентября 2022 г. 10:18
Первую игру в составе Олимпиакос Марсело проведет против Карабаха

Новый трансфер "Олимпиакос" Марсело первую игру в составе греческого представителя может провести против "Карабаха" в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на Sentragoal, дебют 34-летнего защитника в составе пиренейского представителя придется на игру еврокубка.

Главный тренер Мичель Гонзалес планирует дать шанс бразильскому звездному игроку во втором тайме.

Предположительно Марсело не выйдет на поле 2 октября против "Атромитос" на матче шестого тура Супер Лиги Греции.

Игра "Олимпиакос" – "Карабах" состоится 6 октября на стадионе "Георгиос Караискакис" и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Marcelo to face Azerbaijan's Qarabag FK in his first match within Olympiacos
Версия на азербайджанском языке Marselo "Olimpiakos"da ilk oyununu "Qarabağ"a qarşı keçirəcək

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