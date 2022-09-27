Первую игру в составе "Олимпиакос" Марсело проведет против "Карабаха"

Новый трансфер "Олимпиакос" Марсело первую игру в составе греческого представителя может провести против "Карабаха" в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на Sentragoal, дебют 34-летнего защитника в составе пиренейского представителя придется на игру еврокубка.
Главный тренер Мичель Гонзалес планирует дать шанс бразильскому звездному игроку во втором тайме.
Предположительно Марсело не выйдет на поле 2 октября против "Атромитос" на матче шестого тура Супер Лиги Греции.
Игра "Олимпиакос" – "Карабах" состоится 6 октября на стадионе "Георгиос Караискакис" и стартует в 23:00 по бакинскому времени.