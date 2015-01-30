 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первая игра года в Премьер-лиге завершилась ничьей

    Интер не смог одержать победу над Сумгайытом

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал XIX тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в первой игре 2015 года бакинская команда "Интер" встретилась с клубом "Суигайыт".

    Во время матча в "İnter Arena" счет не был открыт - 0:0. На 78-й минуте игры защитник "Интер" Йохан Боконьяно не смог воспользоваться пенальти.

    Отметим, что на очередной игре встретятся бакинский AZAL и "Нефтчи". 1 февраля клуб "Баку" примет "Габалу". Тур завершится предстоящим в тот же день матчем между командой "Симург" (Закатала) и "Хазар-Лянкяран".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi