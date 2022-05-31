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Перишич станет игроком «Тоттенхэма»

Перишич станет игроком «Тоттенхэма» Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич станет игроком английского «Тоттенхэма».
Футбол
31 мая 2022 г. 05:05
Перишич станет игроком «Тоттенхэма»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич станет игроком английского «Тоттенхэма».

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом сроком на два сезона. Официальное объявление о трансфере хорватского полузащитника ожидается в скором времени.

Ранее появлялась информация, что зарплата Перишича в английском клубе составит 6 млн евро в год.

33-летний футболист покидает миланский «Интер», за который выступал с 2015 года, по истечении срока контракта. В прошедшем сезоне Иван Перишич провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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