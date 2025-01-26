Перес не хочет вести переговоры о продаже Винисиуса до истечения его контракта

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не желает вести переговоры о трансфере крайнего нападающего "сливочных" Винисиуса Жуниора до 2027 года, когда у футболиста закончится контракт.
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Ранее СМИ сообщали, что саудовские клубы готовы предложить 24-летнему футболисту зарплату в размере € 350 млн.
По информации источника, ключевой момент для определения будущего Винисиуса в "королевском клубе" настанет грядущим летом, когда стороны намерены обсудить пролонгацию его трудового соглашения. Перес хочет, чтобы бразильский футболист подписал новый контракт, рассчитанный до 2029 года.
Сам Винисиус хочет продолжить карьеру в "Реале", однако понимает, что в испанском гранде ему не смогут заплатить деньги, предлагаемые в Саудовской Аравии.