Перенесенные матчи отбора к ЧМ-2022 пройдут осенью

Совет КОНМЕБОЛ также одобрил проведение матчей 7 и 8 туров отборочного турнира в июне

Матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2022 в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которые должны были пройти в марте, но были перенесены на более поздний срок, состоятся осенью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Переносу подверглись встречи пятого и шестого туров, которые были намечены на 26 и 30 марта соответственно по местному времени, в связи с невозможностью своевременного сбора всех футболистов южноамериканских команд в своих сборных.

Игры пройдут в сентябре, октябре и ноябре, точные даты будут определены позже.

Совет КОНМЕБОЛ также одобрил проведение матчей 7 и 8 туров отборочного турнира в июне.