Перенесена игра Лиги Европы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Отложена первая игра между командой с Фарерских островов "Клаксвик" и литовским "Жалгирис", которая должна была состояться сегодня в рамках первого квалификационного этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, причина в том, что вильнюсский представитель не может вылететь в полном составе в Торсхавну, - место проведения игры, из-за нелетных погодных условий.

Руководство "Жалгирис" обратилось в УЕФА, сообщив, что может быть в столице Фарерских островов в день игры. Европейская футбольная структура оценила ситуацию и перенесла игру на 11 июля. Игра состоится на стадионе "Гундадалур" в 20:00 по бакинскому времени.

Таким образом, первый квалификационный этап Лиги Европы стартует только с матча между "Самтредиа" (Грузия) и "Тоболом" (Казахстан). Игра состоится на тбилисском стадионе имени Михеила Месхи в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что все три представителя Азербайджана в Лиге Европы вступят в борьбу с 12 июля. "Кешля" отправится в гости к мальтийскому "Балтсан", "Габала" примет люксембургский "Прогресс", а "Нефтчи" – венгерский "Уйпешт".