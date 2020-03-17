Перенесен клубный чемпионат мира

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести клубный чемпионат мира по футболу 2021 года на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт организации.

Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля, но после того как УЕФА во вторник перенес чемпионат Европы 2020 года на 2021, ФИФА решила развести два статусных соревнования.

Новые сроки проведения клубного ЧМ не сообщаются.

Напомним, клубный чемпионат мира в 2021 году планировалось провести в новом формате. Турнир будет проводиться раз в четыре года, а участвовать в нем будут сразу 24 команды.