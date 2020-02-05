Абдолбари Гозал: Переходя в "Карабах", легионеры требуют вдвое больше денег

"Сейчас нам не удалось найти желаемого игрока".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал президент футбольного клуба "Карабах" Абдолбари Гозал, комментируя причину приобретения во время зимнего трансферного окна всего одного игрока.

По его словам, все полномочия по вопросам трансфера переданы главному тренеру Гурбану Гурбанову: "Мы предоставили Гурбан беку полномочия. Он обладает всеми полномочиями. То есть, может приобрести игрока, которого пожелает. Значит, таково было решение Гурбана Гурбанова. Я не вмешиваюсь в вопрос трансфера. Мы предоставили ему все полномочия".

А.Гозал также заявил, что при переходе в "Карабах" легионеры предъявляют высокие требования: "Почему-то переходя в команду, легионеры требуют вдвое больше денег. Они предпочитают играть в европейских кубках. Это при том, что "Карабах" - достаточно узнаваемый клуб. Многие переходят в клуб по той причине, что мы завоевываем путевки на еврокубки".