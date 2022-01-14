Переход Лукаку из "Интера" в "Челси" стал самым дорогим в 2021 году

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трансфер бельгийского футболиста Ромелу Лукаку из итальянского "Интера" в английский "Челси" самым дорогим в 2021 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трансфер бельгийского футболиста Ромелу Лукаку из итальянского "Интера" в английский "Челси" самым дорогим в 2021 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Лукаку стал игроком "Челси" в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 115 млн евро. Вторым по стоимости стал переход английского нападающего Джейдона Санчо из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в английский "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро. Третьим стал трансфер Ашрафа Хакими из "Интера" во французский ПСЖ (60 млн евро).