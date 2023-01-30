Переход Андрея Лунёва в "Карабахе" не состоялся

Переход российского голкипера "Байера" Андрея Лунёва в агдамский "Карабах" не состоялся.

Переход российского голкипера "Байера" Андрея Лунёва в агдамский "Карабах" не состоялся.

Как сообщает Report , об этом спортивный директор "Карабаха" Эмрах Челикель заявил корреспонденту издания "Чемпионат".

"К сожалению, мы не смогли договориться с "Байером" о переходе Андрея Лунёва. Переговоры окончены", — сказал Челикель.

Отметим, что "скакуны" ищут замену Шахруддину Магомедалиеву, который сломал руку.

31-летний Лунёв стал игроком "Байера" в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с "Байером" истекает в июне 2023 года.