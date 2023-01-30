Переход Андрея Лунёва в "Карабахе" не состоялся

Переход российского голкипера "Байера" Андрея Лунёва в агдамский "Карабах" не состоялся.
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"К сожалению, мы не смогли договориться с "Байером" о переходе Андрея Лунёва. Переговоры окончены", — сказал Челикель.
Отметим, что "скакуны" ищут замену Шахруддину Магомедалиеву, который сломал руку.
31-летний Лунёв стал игроком "Байера" в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с "Байером" истекает в июне 2023 года.