Перед матчем "Марсель" - "Карабах" будут приняты меры безопасности

Во Франции перед первым матчем в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА между командами "Марсель" и "Карабах" будут усилены меры безопасности.

Во Франции перед первым матчем в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА между командами "Марсель" и "Карабах" будут усилены меры безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Maritima, информацию распространили местные правоохранительные органы.

Для болельщиков агдамского клуба будет работать специальный пункт продажи билетов, который будет строго охраняться. Также на стадионе "Velodrom", где пройдет матч, для создания "буферной зоны" будут сохранены пустые трибуны между фанатами местной и гостевой команд.

Во время матча запрещается пользоваться дронами и использовать пиротехнические средства.

Сотрудники департамента безопасности и нескольких полицейских участков будут дежурить внутри и за пределами стадиона, а также в общественном транспорте.

Встреча, которая состоится 17 февраля, начнется в 00:00 по бакинскому времени.