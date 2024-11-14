Перед матчем Франция-Израиль футбольное поле отгородили решетками с шипами

Перед матчем пятого тура пятого тура Лиги наций между сборными Франции и Израиля поле стадиона "Стад де Франс" отгородили решетками с шипами наверху, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков на поле.

Перед матчем пятого тура пятого тура Лиги наций между сборными Франции и Израиля поле стадиона "Стад де Франс" отгородили решетками с шипами наверху, чтобы предотвратить любые проникновения болельщиков на поле.

Как передает Report, об этом сообщает RMC Sport.

Первые ряды на трибунах закрыты брезентом.

Отмечается, что на матч продано всего 20 тыс. билетов. Этот матч может побить антирекорд посещаемости сборной Франции по футболу на "Стад де Франс".

Израильские власти посоветовали своим гражданам воздержаться от посещения матча с Францией и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после нападений на фанатов "Маккаби" (Тель-Авив) в Амстердаме.

Встреча между Францией и Израилем состоится 14 ноября.