Перед игрой со сборной Азербайджана Косово национализировало вратаря "Манчестер Сити"

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вратарь английского клуба «Манчетер Сити» Арианет Мурич национализирован для сборной Косово.

Как сообщает Report, это произошло перед игрой первого тура Лиги наций УЕФА против сборной Азербайджана. Голкипер ростом 1,98 выступает в сборной «Менчестер Сити» U-23, а также был заказан для Премьер Лиги. Родившийся в Швейцарии Мурич выходец из Черногории. Мурич согласился представлять Косово, родом из которого его отец.

Президент Футбольной федерации Косово Агим Адеми выразил удовлетворение договоренностью с перспективным голкипером.

Отметим, что сборные Азербайджана и Косово, выступающие в третьей группе дивизиона D, встретятся на Бакинском олимпийском стадионе 7 сентября в рамках игры 1 тура. Игра стартует в 20:00.