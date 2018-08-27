 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Перед игрой со сборной Азербайджана Косово национализировало вратаря "Манчестер Сити"

    Родившийся в Швейцарии Мурич выходец из Черногории

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Вратарь английского клуба «Манчетер Сити» Арианет Мурич  национализирован для сборной Косово.

    Как сообщает Report, это произошло перед игрой первого тура Лиги наций УЕФА против сборной Азербайджана. Голкипер ростом 1,98 выступает в сборной «Менчестер Сити» U-23, а также был заказан для Премьер Лиги. Родившийся в Швейцарии Мурич выходец из Черногории. Мурич согласился представлять Косово, родом из которого его отец.

    Президент Футбольной федерации Косово Агим Адеми выразил удовлетворение договоренностью с перспективным голкипером.

    Отметим, что сборные Азербайджана и Косово, выступающие в третьей группе дивизиона D, встретятся на Бакинском олимпийском стадионе 7 сентября в рамках игры 1 тура. Игра стартует в 20:00.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi