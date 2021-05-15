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Переболевший коронавирусом Хиддинк был заменен Клюйвертом

Переболевший коронавирусом Хиддинк был заменен Клюйвертом Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк переболел коронавирусом
Футбол
15 мая 2021 г. 10:08
Переболевший коронавирусом Хиддинк был заменен Клюйвертом
Гус Хиддинк

Известный нидерландский специалист по футболу Гус Хиддинк переболел коронавирусом. 74-летний тренер пока восстанавливается после перенесенной болезни и не сможет руководить сборной Кюрасао в ближайших матчах.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Хиддинк попросил директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта временно его заменить на ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Британских Виргинских островов (5 июня) и Гватемалы (8 июня). Клюйверт обратился к президенту каталонского клуба Жоану Лапорте с просьбой отпустить его для временной работы со сборной Кюрасао и получил разрешение.

Хиддинк возглавил сборную Кюрасао в сентябре 2020 года, подписав контракт на два года.

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Версия на азербайджанском языке Hiddink koronavirusa yoluxdu, yerini Klüvertə verdi

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