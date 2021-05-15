Переболевший коронавирусом Хиддинк был заменен Клюйвертом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк переболел коронавирусом

Известный нидерландский специалист по футболу Гус Хиддинк переболел коронавирусом. 74-летний тренер пока восстанавливается после перенесенной болезни и не сможет руководить сборной Кюрасао в ближайших матчах.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf .

Хиддинк попросил директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта временно его заменить на ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Британских Виргинских островов (5 июня) и Гватемалы (8 июня). Клюйверт обратился к президенту каталонского клуба Жоану Лапорте с просьбой отпустить его для временной работы со сборной Кюрасао и получил разрешение.

Хиддинк возглавил сборную Кюрасао в сентябре 2020 года, подписав контракт на два года.