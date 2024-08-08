Пепе завершил карьеру

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Пепе завершил карьеру в возрасте 41 год.

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Пепе завершил карьеру в возрасте 41 год.

Как передает Report , об этом защитник написал на своей странице в Instagram.

Футболист опубликовал видеоролик со всеми завоеванными трофеями и написал в комментарии "Спасибо".

Пепе родился в Бразилии и начал играть в футбол на родине. С 2002 года выступал за португальские "Маритиму" и "Порту". В 2007-2017 годах он играл за мадридский "Реал" и трижды победил с ним в Лиге чемпионов УЕФА. Перешел в "Бешикташ" в 2017 году, спустя два сезона вернулся в Лиссабон.

За сборную Португалии Пепе с 2007 года провел 141 матч и забил восемь мячей, выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019).

На прошедшем в Германии чемпионате Европы Пепе стал самым возрастным игроком в истории, побив рекорд венгерского голкипера Габора Кирая.