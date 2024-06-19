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Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы

Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы В этом году 41-летний Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе, стал самый взрослым футболистом в истории игр Чемпионата Европы.
Футбол
19 июня 2024 г. 01:09
Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы

Кеплер Лаверан Лима Феррейра, более известный как Пепе, в 41 год стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы.

Как передает Report, защитник сборной Португалии Пепе вышел в стартовом составе в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Чехии, став рекордсменом игр.

Ранее рекорд принадлежал венгерскому голкиперу Габору Кирая, который на ЕВРО-2016 играл в 40-летнем возрасте.

Среди полевых игроков ранее самым возрастным был немец Лотар Маттеус, сыгравший в возрасте 39 лет и 91 дня на ЕВРО-2000.

Для Пепе нынешний чемпионат Европы стал пятым (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Рекорд по этому показателю у его партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду (шесть).

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