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    ​Пепе: Мы очистили свое имя после ухода Моуриньо

    Мы больше не чувствуем, что нас ненавидят

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Защитник клуба Реал Мадрид Пепе высказался о бывшем главном тренере команды Моуриньо.

    Как сообщает Report, Пепе сказал, что после ухода главного тренера они очистили свое имя.

    "Можно сказать, мы играли на всех стадионах Испании, но не сталкивались с ненавистью. Мы каждый раз ощущали это при Моуриньо. Мы очистили свое имя после его ухода", - заявил Пепе.

    Напомним, что с 2010 по 2013-й год Жозе Моуриньо являлся главным тренером мадридского Реала. 

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