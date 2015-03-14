​Пепе: Мы очистили свое имя после ухода Моуриньо

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Защитник клуба Реал Мадрид Пепе высказался о бывшем главном тренере команды Моуриньо.

Как сообщает Report, Пепе сказал, что после ухода главного тренера они очистили свое имя.

"Можно сказать, мы играли на всех стадионах Испании, но не сталкивались с ненавистью. Мы каждый раз ощущали это при Моуриньо. Мы очистили свое имя после его ухода", - заявил Пепе.

Напомним, что с 2010 по 2013-й год Жозе Моуриньо являлся главным тренером мадридского Реала.