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Пеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Пеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити" Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола продлил контракт с клубом еще на один год с опцией дополнительного продления.
Футбол
20 ноября 2024 г. 03:57
Пеп Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола продлил контракт с клубом еще на один год с опцией дополнительного продления.

Как передает Report, об этом сообщает The Athletic.

Текущий контракт 53-летнего специалиста истекал в конце этого сезона. Официальное объявление о продлении ожидается в ближайшие дни.

Ранее предполагалось, что Гвардиола может покинуть клуб в конце сезона, вместе с уходом спортивного директора Чики Бегиристайна. Его замену на Хуго Виану из Sporting CP подтвердили еще в октябре.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году после работы в "Барселоне" и "Баварии". За это время он выиграл 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и первый в истории клуба триумф в Лиге чемпионов в 2023 году.

На данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на пять очков от лидирующего "Ливерпуля". Однако команда переживает непростой период, проиграв четыре матча подряд во всех турнирах, что является худшим результатом за время работы Гвардиолы в клубе.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qvardiola “Mançester Siti” ilə müqaviləsini 1 il müddətinə uzadıb

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